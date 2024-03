Swerve Strickland y CM Punk no tuvieron una historia para la televisión en All Elite Wrestling, aún así lucharon entre sí en un episodio de AEW Collision.

El 26 de agosto de 2023, para ser más exactos.

De ahí quedó una anécdota que compartió recientemente.

► ¿Cómo recuerda Swerve Strickland que era trabajar con CM Punk?

Durante una entrevista reciente en Bootleg Kev, titulada:«Swerve Strickland on Sasha Banks signing to AEW, Bloody Matches, & CM Punk’s times at AEW», Swerve contó cómo fue su experiencia trabajando con Punk en AEW.

«Yo estuve en su último combate televisado. El combate de equipos All-Star en Collision. Tengo un genial recuerdo de ese día. No interactué mucho con él, pero siempre tuve interacciones positivas con él. Mi primer día allí, estaba tomándome mis fotos para mis redes, y él saltaba y se metía en las fotos. Ni siquiera le había hablado o nos habíamos presentado, pero esa fue su primera interacción conmigo. Pensé: ‘Esto es genial, es genial’. Cuando salí y firmé mi contrato, él me preguntó: ‘¿Cómo te fue?’ ‘Fue excelente, gracias’. Siempre ha sido una influencia positiva para mí«.

Por un lado, Punk está en WWE, entrenando para su regreso. Por otro lado, Strickland está en camino de volver a retar a Samoa Joe por el Campeonato Mundial AEW.

Está haciendo méritos para volver a tener la oportunidad, por ejemplo, se enfrentará a Konosuke Takeshita en Dynamite.

Si quieres escuchar a Strickland decir lo anteriormente citado, a continuación te dejamos la entrevista en vídeo.