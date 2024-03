Solo Sikoa tiene un récord negativo en el 2024

Solo Sikoa, la potencia de NXT, irrumpió en escena en 2021 y, desde entonces, ha sido una fuerza a tener en cuenta en la WWE. Tras amasar un importante registro de victorias desde su llegada al elenco principal, y convertirse en parte importante de The Bloodline, ejerciendo el papel de «Enforcer», logró obtener la victoria más importante de su carrera el año pasado cuando derrotó a John Cena en un mano a mano en Crown Jewel.

► Última victoria de Solo Sikoa fue ante John Cena

Aunque en la WWE no todo el mundo puede alcanzar los planos estelares dada la cantidad de Superestrellas que actualmente tiene el elenco, uno pensaba que Solo Sikoa podía estar destinado a grandes cosas tras su victoria frente a una leyenda como Cena. Sin embargo, nadie se iba a imaginar en este punto que ese combate sería un punto de inflexión para lo que está pasando el más joven de The Bloodline actualmente.

Según la base de datos de CageMatch.net, después de su gran victoria en Crown Jewel del año pasado, Solo Sikoa sufrió 14 derrotas en 2023 y continuó esa tendencia en el 2024, donde posee un registro de 18 derrotas sin victorias, acumulando una racha negativa de 32 derrotas al hilo. Es importante destacar que la mayoría de los combates de Sikoa han sido en espectáculos no televisados, y su último combate en pantallas fue una derrota ante LA Knight en el episodio del 26 de enero de SmackDown.

Si bien el rol de Solo Sikoa en The Bloodline siempre ha sido secundario, dada las presencias de Roman Reigns, The Usos y ahora, The Rock, resulta increíble el hecho de que en WWE no pudo capitalizar la mayor victoria de su carrera ante Cena en un impulso importante que bien podía haberle representado algún otro combate de alto perfil. De hecho, es el único miembro de la facción que no tiene una lucha programada para WrestleMania 40.