Megha Parekh es la principal responsable del departamento legal de AEW -también de los Jacksonville Jaguars- y ha de lidiar con los grandes nombres de la compañía luchística. Como todos y cada uno de ellos tienen que hacer con los demás, en realidad. Pero hoy conocemos su caso particular, de acuerdo a sus recientes declaraciones en AtotheKWrestling. No solo acerca de sus compañeros en All Elite Wrestling sino en general cómo interactua con todo el mundo. Cabe mencionarse que también estuvo hablando sobre que All Out 2023 tendrá lugar una semana después de All In.

> Megha Parekh y los grandes de AEW

«Siempre trato de conocer a las personas donde están. Lo mismo en el lado del football, donde tenemos tantos tipos diferentes de personal que la gente puede no darse cuenta. Hago todo lo posible, si estoy hablando con un entrenador, mi objetivo no es necesariamente comunicar lo que es más natural y fácil para mí, sino tratar de que entiendan algo o expliquen algo o estén de acuerdo con mi perspectiva o posición. No importa con quién hable, no siempre intento hacerlo de la manera en que creo que es más cómodo para ellos, a diferencia de lo que es más cómodo para mí. Eso es algo que me tomó años aprender. Cuando no convenzo a alguien de algo, no necesariamente pienso: ‘Oh, no están escuchando’, pienso: ‘¿Cómo puedo decir esto de manera diferente para tratar de convencerlos o explicarlo de alguna manera mejor?’.

«Miro hacia atrás y no puedo controlar cómo procesan las cosas, pero puedo controlar cómo entrego el mensaje. Hay un puñado de libros excelentes sobre negociaciones que ayudan. Cada conversación, si piensas en ella como una negociación, no de manera negativa, pero ¿cuál es el propósito? Probablemente sea intentar que alguien esté de acuerdo con una perspectiva particular que tengo sobre una situación y, si ese es el caso, ¿cuál es la mejor manera de comunicarme con ellos? Hago todo tipo de gimnasia, ya sea que hable con los entrenadores o con el ayuntamiento, cambiaré la forma en que me visto, cambiaré la forma en que me presento, y es realmente una cuestión de tratar de lograr que ellos se sientan cómodos. Con el talento, por ejemplo, no creo que si me presentara como un abogado tradicional y tenso, no creo que lo harían… gran parte de mi trabajo es que la gente confíe en mí. Necesito ser alguien que no sea necesariamente alguien que parezca tan diferente a ellos porque entonces desconfiarán. Prefiero presentarme de una manera que los haga sentir cómodos, según con quién estoy hablando».

