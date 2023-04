Lo hizo en WrestleMania 38, no pudo en WrestleMania 39, ¿y en WrestleMania 40? Steve Austin se pronuncia en una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight. En una anterior, el miembro del Salón de la Fama de la WWE dejaba la puerta abierta a tener un nuevo combate.

> ¿Steve Austin en WrestleMania 40?

«Podría [disputar otra lucha]. No me voy a sentar aquí y rogar por ello, porque eso sería una tontería, eso es dentro de un año. Un año en ese negocio es así [chasquido de dedos]. Me pidieron que fuera parte de (WrestleMania) 39, realmente lo hicieron, y no pude hacerlo porque no había manera… Sabía cómo iba a ser mi vida debido al cronograma de filmación del programa. Tuvimos algunas paradas internas donde el programa tomó cinco meses para filmar. Eso es mucho tiempo. Terminamos de filmar entre cinco y siete días antes de WrestleMania 39.

«En la posición en la que me iban a poner, que iba a ser grande, no puedes prepararte para WrestleMania y hacer justicia a la multitud. Dallas estaba preparado para un regreso de Stone Cold, la forma en que lo enmarcamos con KO [Kevin Owens], a quien amo, fue perfecto para el momento y el escenario. Para que este combate se desarrollara, realmente necesitaba rendir a un alto nivel. No entrené antes de 38. No había lanzado un golpe en 19 años. Estaba dando una golpiza a KO. Realmente lo estaba haciendo. Pregúntale. Llegó a la parte de atrás y fue como: ‘Hombre, no puedo creer que no hayas lanzado un golpe’. Él solo se rió porque su trabajo era cuidarme. En el futuro, no voy a estar rogando, pero ¿podría pasar algo? Sí. Siempre dicen, nunca digas nunca».

¿Te gustaría que Steve Austin volviera a luchar?