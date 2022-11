Ya se han cumplido seis meses desde la última vez que Charlotte Flair estuvo en la programación de WWE. Y además todavía se desconoce cuando va a volver. La única buena noticia es que antes o después va a hacerlo. Acercándose Royal Rumble 2023, quizá espere hasta entonces para ser una de las participantes sorpresa del combate del mismo nombre. Pero también podría regresar esta noche en Raw. Lo cierto es que no tenemos ninguna información en este sentido. Aunque realmente si volviera hoy probablemente sí que lo sabríamos.

► Charlotte Flair está bien

Bueno, la única buena noticia no, pues otra es que «The Queen» se encuentra bien durante su ausencia de los encordados. Durante un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, Ric Flair dijo que no sabe nada de su hija porque ella se lo guarda todo. En cambio, Conrad Thompson sí dio a conocer que todo está bien con la guerrera. Esto quiere decir además que no existe ningún inconveniente para que la ex Campeona Raw o ex Campeona SmackDown vuelva a luchar. Aunque sabemos que está trabajando en otros negocios.

“Bueno, muchos fanáticos que conozco crearon un poco de conversación porque supongo que hubo una aparición que tuvo que fue cancelada. Y sé que Andrade dijo recientemente que tenía algunas cosas personales en las que estaba trabajando. Tú y yo sabemos que físicamente está bien. Emocionalmente, ella está bien. Depende de ella compartirlo. Pero supongo que lo que quería dejar las cosas claras es que Charlotte Flair no tiene nada de malo. Ella está bien».

¿Qué os gustaría que hiciera Charlotte Flair cuando vuelva a WWE?