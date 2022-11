El día que Triple H empezó a confiar en Natalya

Natalya dio comienzo a su carrera como luchadora profesional en 2002 en la compañía de su familia, Stampede Wrestling. No sería hasta 2007 cuando empezara a trabajar en WWE, previo paso por otras organizaciones como la NWA o SHIMMER. En los 15 años que pasaron desde entonces «The Queen of Harts» se ha convertido en una de las guerreras más importantes de la historia del imperio y en 2022 continúa batiendo récords. Actualmente está lesionada, pero aún le queda mucha carrera por delante para seguir triunfando.

The B.O.A.T. is back in 🇨🇦! #WWEOttawa@NatbyNature pic.twitter.com/QgczdpNfLK

— WWE (@WWE) August 20, 2022