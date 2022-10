Si un día se diera un evento con luchas entre estrellas de WWE y estrellas de AEW una que tendría que formar parte sería Charlotte Flair contra Britt Baker. Cada una está en lo más alto, sin desmerecer a otras luchadoras, de sus respectivas compañías. Y recientemente «La Doctora» estuvo hablando de «La Reina» con Swerve Strickland & Monteasy en Swerve City.

► Britt Baker, la cara femenil de AEW

«Me considero el rostro de la división femenina. Ese es un trabajo y es una prioridad. Haciendo lo que hago en la televisión todas las semanas, con mi presencia. Soy una de las mejores estrellas de la división. oero estoy haciendo todas estas cosas externas que me dan y haciendo jonrones de izquierda a derecha. Si me envían a Comic Cons, no solo iré, sino que me conectaré y conoceré a esta persona y a esa persona y seré como: ‘¿Has oído hablar de AEW? Déjame contarte sobre esto’. Lo siguiente que sabes es que tenemos a John Kreese (Martin Kove) de Cobra Kai apareciendo en AEW Dynamite. Estoy aprovechando cada oportunidad. Me comparan con Charlotte todo el tiempo en Twitter. Para mí, está bien, genial, una de las mejores luchadoras de todos los tiempos. La gente no entiende la presión constante que viene con todo el odio que recibes. Somos personas. En Twitter, nos deshumanizan: ‘ Oh, solo somos personajes de lucha libre’, pero no lo somos, somos personas. Este es nuestro trabajo y queremos ser buenos en nuestro trabajo. Estás haciendo todo lo que puedes para no estropearlo, pero a veces todavía podrías. Al día siguiente, estás trabajando diez veces más para asegurarte de no cometer los mismos errores porque somos humanos».

«Siendo la cara de la división, estás bajo el microscopio. No importa lo que estés haciendo, lo que estés diciendo, todos te tienen bajo el microscopio y están buscando cualquier segundo para retorcer tus palabras. Ven un combate y de repente lo saben todo. ‘Oh, ya veo lo que pasó allí. Britt hizo esto mal y le dijo a Tony (Khan) esto, esto y esto. Es por eso que esto sucedió’. No, no lo es. Esto fue escrito hace tres semanas. No puedes dejar que eso entre en tu cerebro o te volverás loco, porque yo lo he hecho. Se necesita hablar con personas como Chris Jericho, Tony Schiavone y Tony Khan para decir: ‘No escuches Twitter. Quítatelo de la cabeza. No es real. Escucha a tus compañeros de trabajo y colegas y a las personas que admiras en la lucha libre. Escucha a los fanáticos’«.

► El consejo de Charlotte Flair a Britt Baker

«Volviendo a Charlotte, ella y yo hemos conversado, y ella me ha dado tantos buenos consejos para superar esto. Me ha dado consejos para mantenerme fiel a lo que sé que es verdad. No te preocupes por las narrativas que los fanáticos están creando o lo que quieren que sea verdad porque sabes lo que está pasando y con lo que estás trabajando. Ella ha sido fantástica conmigo».