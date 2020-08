Se filtra cómo es el contrato de un escritor de WWE

¿Cómo es el contrato de escritor de WWE? Son muchas las personas que se encargan de escribir las historias que se cuentan en el imperio de Vince McMahon, aunque siempre es el mandamás precisamente quien toma todas las decisiones acerca de lo que ocurre en su empresa.

Este es el principal problema, apuntan muchos, pero ahora no se trata de esta cuestión sino de conocer cómo es físicamente el acuerdo de dichos escritores. Porque el usuario Just_Joey, de Reddit, acaba de publicar una imagen indicando que rechazó la oferta para realizar dicho rol.

"Me ofrecieron un trabajo como escritor de WWE SmackDown hace unos meses y lo rechacé, pero enmarqué el contrato que me enviaron y me di cuenta de que la fecha de finalización de mi período de prueba habría sido ayer. ¡Así es como se ve un contrato de escritor de WWE!".