Derek Brunson: "No tengo respeto en la división de peso medio"

Derek Brunson, quien venció a Edmen Shahbazyan en el evento principal de la tarjeta UFC Vegas 5 del sábado, siente que no recibe el respeto que se merece .

Hablando en la conferencia de prensa posterior a la pelea de la cartelera, Brunson reveló que notó que muchos fanáticos no lo daban por descontado antes de la pelea, a pesar de sus mejores esfuerzos para mantenerse alejado de las redes sociales.

"Tuve que salir de las redes sociales toda la semana. Le echaría un vistazo y me alejaría. No estaba leyendo Facebook o Instagram. Todos decían: 'Te van a acosar. Vas a recibir una paliza realmente mala ”.

Brunson continuó, explicando que a menudo siente que está siendo descontado antes de sus peleas. Sin embargo, ha obtenido muchas victorias de alto perfil a lo largo de los años, incluso en circunstancias de entrenamiento unideal.

"No tengo suficiente respeto en esta división. Estoy de acuerdo con ganarlo. Ha habido peleas donde he tenido gripe. Fui al médico para recuperar mi salud y cinco días después para pelear. ... Tuvimos un huracán en Carolina del Norte, y yo estaba en casa con la familia, asegurándome de que todo estuviera bien. Tuve que pelear 10 días después de eso cuando no estaba entrenando durante dos semanas".

"A nadie le importan esas excusas. Pero cada vez que tengo una pelea, sí, quiero prepararme adecuadamente y tener un campamento completo con los muchachos allá abajo con Henri Hooft y Sanford MMA para prepararme para estas grandes peleas".