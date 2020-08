Kurt Angle esperaba volver a ser campeón en su última etapa con WWE

Luego de pasar once años en TNA, el medallista de oro olímpico, Kurt Angle regresó a WWE. Fue inducido al Salón de la Fama, e inmediatamente después colocado como Gerente General de Raw.

► "Mi última etapa en WWE no salió como yo quería"

En una entrevista reciente con Denise Salcedo sobre Instinct Culture , Angle admite que quedó decepcionado por su etapa final.

"No salió como yo quería. Vince McMahon tuvo una idea para mí, pero creo que me veía como un riesgo, quizá pensando que seguía siendo adicto a los analgésicos, pues soy alguien que se rompió el cuello 5 veces. Entonces, creo que Vince no veía las cosas como yo, y yo pensaba que iba a poder volver a ser campeón cuando volviera".

Kurt Angle dijo que después de dejar TNA, pasó un año luchando en todo el mundo.

"Realmente me tomé un año libre después de dejar TNA, y luché en todo el mundo. Hice eventos en el Reino Unido, Europa, Asia, México, Arizona; hice un PPV con Rey Mysterio. Quería tener otra etapa con el título y después retirarme. "Pero Vince McMahon lo que quería principalmente era ponerme en el Salón de la Fama. Yo le dije: 'Bueno, todavía soy un luchador activo. Sabes que me gustaría luchar'. Me contestó que ya llegaríamos a eso, pero después del Salón de la Fama, después de mi discurso de aceptación, Vince McMahon se acercó a mí y me dijo: 'Vas a ser el gerente general de Raw a partir de mañana'.

Sin embargo, su etapa como gerente general mermó sus capacidades en el ring.

"Estuve haciendo el trabajo de gerente general durante un año y medio; estaba inactivo, sin golpes ni luchas. Mi cuerpo comenzó a tener artritis, mi cuello se tensó, mi espalda, mis rodillas lo resintieron. Antes de darme cuenta, me subí al ring y parecía un viejo luchando. No me sentí bien porque quería volver y tener el título, y eso no iba a suceder".

