Sonya Deville encuentra el lado positivo a la situación provocada por la pandemia

El covid-19, sigue dejando secuelas a nivel mundial. En cuanto a la lucha libre profesional, las empresas han tenido que implementar un plan de contingencia para poder continuar ofreciendo su producto de una manera diferente.

La Superestrella de WWE SmackDown, Sonya Deville, recientemente se tomó un tiempo fuera de su agenda para hablar con International Business Times sobre el estado actual de la WWE a raíz de la pandemia de Coronavirus que está en curso.

Sonya mencionó cómo los luchadores de la WWE están acostumbrados a recorrer los Estados Unidos e internacionalmente durante todo el año. Sin embargo, este virus ha detenido esa gira regular, por lo que las cosas han sido un poco extrañas para las Superestrellas de la WWE.

"Ha sido una locura para todos, pero los últimos cinco años me la he pasado viajando y no tuve mucho tiempo libre ni una normalidad de lunes a viernes ni nada de eso. Así que, en cierto sentido, ha sido agradable estar en nuestras propias casas en lugar de en los hoteles.

"Estamos bendecidos de poder trabajar y organizar un show para personas que están pasando por tiempos difíciles, porque ¿cuál es nuestro escape en este momento? Televisión y redes sociales. Es genial ser parte de algo que ofrece entretenimiento en un momento tiempo como este.

"Claro que es inquietante, porque hay muchas incógnitas sobre todo lo que está sucediendo, pero a fin de cuentas tengo la suerte de vivir sola. No vivo con nadie que sea de alto riesgo. No tengo hijos. No vivo con mi madre ni nada por el estilo, por lo que es más cómodo para alguien como yo. Creo que seguir adelante y hacer lo que tengo que hacer. Pero entiendo la diferencia de opiniones de todos en una situación como esta".