Las expectativas y el bombo que está teniendo la entrega de Wrestle Kingdom de este recién estrenado 2023 recuerda a la de 2018, cuando Chris Jericho se robó los focos junto a Kenny Omega con aquel soberbio combate sin descalificación por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP.

Y mañana, por ese mismo oro, será de nuevo Omega, ahora junto a Will Ospreay, quienes seguramente conviertan a Wrestle Kingdom 17 en una de las ediciones más vistas de la historia reciente del magno evento de NJPW; que también contará con el aliciente de la posible aparición de la ex-WWE Sasha Banks y de la sí segura implicación de Karl Anderson, actual Superestrella de McMahonlandia.

Para Omega, sin duda, supone una cita muy especial, pues obviando el simbolismo de su choque contra Ospreay, marcará su regreso competitivo a la casa donde se forjó la vitola de mejor luchador del mundo, luego de su marcha en 2019 con motivo del nacimiento de AEW.

Dicho duelo entre Omega y Ospreay viene cocinándose desde mediados de 2021, y tanto trabajo por parte de ambos pudo haber caído en saco roto, según revela ahora Rocky Romero, importante nexo en la vuelta de «The Best Bout Machine a NJPW.

Bajo entrevista con Sean Ross Sapp de Fightful, Romero relata el proceso de cierre del encuentro y apunta que durante los meses de ausencia de Omega por su suspensión como consecuencia de aquella ya célebre pelea pos All Out, todo estuvo en el aire.

«Kenny sabía más o menos hacia dónde quería que fuese la historia, pero las piezas del puzle realmente no estaban unidas. Kenny, de alguna manera, lo preveía [trabajar con NJPW y Will Ospreay], probablemente no cuándo ocurriría, pero sí que quizás al año siguiente. Kenny se perdió Forbidden Door porque estaba lesionado. Y probablemente ya se estaba anticipando a las cosas, sin saber cuándo. Eso te demuestra lo genio que es Kenny Omega. Siempre, de alguna manera, piensa a largo plazo. Es la clase de tipo que juega al ajedrez mientras los demás juegan a las damas. Obviamente, cuando las conversaciones empezaron, la pregunta fue: ‘¿Podría ser un combate en Wrestle Kingdom? Sí, quizás, posiblemente’. La pelota empezó a rodar y de pronto, lo de The Elite y Punk sucede . Y entonces, nadie supo nada , pero si volvía quizás llegaría a tiempo a luchar en Wrestle Kingdom. Durante seis u ocho semanas, o el tiempo que fuese, nadie supo nada, y se sintieron como una eternidad. Todo el mundo estuvo bastante estresado , porque es uno de los combates clave de Wrestle Kingdom. Fue muy estresante».

