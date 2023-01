Kevin Nash «premia» a CM Punk como el llorón del año

Todo el mundo está a la expectativa de CM Punk para este Año Nuevo 2023. ¿Se podrá recuperar bien de su cirugía en el tríceps de un brazo, volverá a tener movilidad, podrá arreglar su pelea con Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, y principalmente, Tony Khan, y volver a luchar a AEW? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que en 2023, Punk será un tema que dará de qué hablar.

Por ahora, el primero en empezar a hablar del ex Campeón WWE y del ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, fue uno de sus más grandes enemigos: Kevin Nash. Lo hizo en la más reciente edición de su podcast Kliq This, en donde desveló que le daba el «premio al llorón o al quejetas del año 2022» a nada más y nada menos que CM Punk. Con estas «dulces palabras», le entregó tal «distinción»:

► Kevin Nash vuelve a atacar a CM Punk

«Odio golpear a un caballo muerto, golpear al que ya está en la lona, pero… Voy a darle el premio al llorón del año a nuestro amigo Phil Brooks. Ni siquiera voy a llamarlo nunca más como ‘CM Punk’, porque él ya no trabaja más en la lucha libre».

Recordemos que la enemistad de la vida real de estos dos viene desde 2011, cuando se enfrentaron durante la última etapa de Nash como luchador el elenco activo de WWE. Punk dijo unas cosas en sus promos que no le agradaron a Punk. En septiembre pasado, Nash le tiró este dardo a Punk:

«A los 42 años, Phil está cansado. Está golpeado. Yo estaba en el ring con 55 años y él me estaba haciendo una promo en donde me dijo: ‘Click. Click. Puedo escuchar tus rodillas’. Supongo que, en retrospectiva, ese hijo de perra es tan tóxico que tiene un síndrome de shock tóxico.

«Es como si nunca se hubiera sacado el tampón y es más tóxico que cualquiera. El tipo no luchó durante unos diez malditos años. Es como tener un Cadillac Eldorado del 75 con 102 millas encima. Hijo de pu**, ¡no me digas que estás cansado! Cierra la pu** boca.

«Todos ustedes, chicos en AEW, son un montón de tontos hijos de perra. Son un montón de tontos hijos de pu**. Son como el Formulario 1099 de los impuestos. Los suspendieron a todos, ¿no pueden resolver su problema?

«Y AEW, tiene una forma ‘tan efectiva’ de administrar su empresa. No sé si los suspendieron sin goce de sueldo, pero son como el maldito policía que le dispara al tipo 23 veces en la espalda y luego se sienta en su escritorio. Qué montón de mier**».