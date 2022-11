Se han dado a conocer más detalles sobre las negociaciones que condujeron a la inminente reaparición de Kenny Omega en New Japan Pro Wrestling.

El luchador canadiense se presentará en la magna función Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome el 5 de enero de 2023, donde desafiará a Will Ospreay por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP.

La importancia de esta noticia radica en que es el primer regreso oficial de Omega a la empresa del león tras su salida en enero de 2019. Esto era algo largamente esperado por los aficionados japoneses, luego de que Kenny Omega no fuera parte del evento conjunto de AEW y NJPW, Forbidden Door, ya que se encontraba recuperándose de una serie de lesiones que lo aquejaban.

Según el portal Fightful, el proyecto del gran retorno Kenny Omega lleva varios meses gestándose. En el curso de estas negociaciones, el presidente Tony Khan sostuvo una serie de conversaciones con Rocky Romero, quien se ha convertido en un gran representante de NJPW fuera de Japón, haciendo una excelente labor de relaciones públicas e intermediación con las empresas socias de NJPW. Incluso Tony Khan acredita a Rocky Romero como una figura vital en el proceso de conformar AEW x NJPW Forbidden Door.

El acuerdo final con AEW se alcanzó dos o tres semanas previas a la función «Historic X-Over», lapso en el que Kenny Omega retornó de una suspensión luego de verse involucrado en un incidente en backstage post All Out 2022 en el mes de octubre.

Tras el anuncio de la aparición de Kenny Omega en WK17 y la posible aparición de otras estrella de AEW en dicha función, Tony Khan señaló:

Bueno, he tenido conversaciones con ellos al respecto, teniendo en cuenta cuando he estado haciendo todas las fechas y mirando todo lo relacionado con el show de Seattle. Porque tenemos un evento de AEW Dynamite en Seattle la noche del Tokyo Dome, el 4 de enero, y luego estaremos en Portland el 6, que está bastante cerca del show de New Japan el 5. Así que creo que esa semana sería un desafío.

Tengo buenas conversaciones con NJPW al respecto. Como vieron, Rocky Romero estuvo realmente aquí. Así que soy optimista de que podremos participar de alguna manera en Wrestle Kingdom. Pero sí creo que muchas de las mejores estrellas de AEW tendrán que quedarse aquí. Es importante que mantengamos todas las grandes estrellas que podamos para AEW en Seattle.