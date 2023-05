Cómo Britt Baker maneja el drama en AEW: La clave del crecimiento

AEW no ha estado exenta de drama en sus cuatro años de vida hasta ahora -todavía no se ha cerrado la conversación en torno a CM Punk– ¿de qué manera navega Britt Baker a través de esas situaciones? Recordemos que ella también tiene su propio asunto con Thunder Rosa. Acerca de ello la cuestionó recientemente Jim Varsallone del Miami Herald y la que fuera Campeona Mundial y es en la actualidad la mano derecha de la monarca máxima, Jamie Hayter, explicó que el crecimiento de la compañía puede llevar a todos a unirse para perseguir el mismo objetivo en los tiempos venideros.

> Britt Baker: drama y crecimiento en AEW

“Como la primera mujer firmada, una de las OG, de AEW, cada gran anuncio me sacude hasta la médula de la mejor manera posible. Yo fui parte de la fundación de esta empresa de lucha libre y cuando firmamos nuestros contratos por primera vez no sabíamos en qué iba a convertirse esto. Pensábamos lo más positivo posible pero en realidad no se nos prometió nada. Todos dimos un salto de fe porque hasta entonces la única compañía importante de lucha libre era WWE, y cerrar la puerta a eso diciendo, ‘oye, quiero entrar a All Elite Wrestling’, para mucha gente realmente lo fue. Dijimos, ‘está bien, cruzaremos los dedos y esperaremos lo mejor’. Haber visto que se ha desarrollado de la mejor manera posible es muy reconfortante. Es surrealista. Luché en el primer All In frente a 10.000 personas. Fui parte de ese gran evento que fue el precursor de AEW.

“Yo, Kenny, los Young Bucks, MJF, Jungle Boy, todo ese grupo… ver el crecimiento hasta ahora… estaremos luchando en el Estadio de Wembley. Creo que hay 70.000 boletos vendidos. Eso es enorme, es enorme. Casi se siente como que nunca podría haber sido posible pero está ocurriendo. Realmente tienes que pensar en el crecimiento, eso es lo que creo que realmente puede unirnos a todos para que digamos: ‘Chicos, trabajamos muy duro para llegar a donde estamos ahora. Sigamos creciendo. Pero no podemos hacerlo si cada uno tira hacia un lado. Debemos trabajar en equipo’. Eso es lo que ocurre en todas las empresas. Necesitas tener a todos en la misma página. La competencia interna es buena, crea presión y eso genera diamantes. Creo que la competencia dentro de una compañía es excelente, pero, al mismo tiempo, todos deben luchar por los mismos objetivos“.