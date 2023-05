Venimos hablando en SUPERLUCHAS, tanto a través de consideraciones propias como vía declaraciones ajenas, de un nuevo “boom” de la industria luchística. Jon Moxley ya lo expuso en 2021, y Eric Bichoff, hace un par de meses, llegó a la misma conclusión, aunque en su caso, desdeñó el papel de AEW aquí.

Y no podemos pasar por alto el papel de la casa Élite, pues, si miramos hacia el futuro cercano, aparece All In, evento que podría marcar un antes y un después en la escena británica, ya per se con excelente salud y que muchos creían muerta y enterrada por culpa de NXT UK y la pandemia.

Una evidencia a la que no pudo cerrarse John Cena, cuando en enero de 2022 dijo esto ante los micrófonos del podcast Pardon My Take de Barstool Sports.

«No he visto AEW. Pero me alegro de que exista. ¿Creo que la competencia es buena? Creo que la competencia es genial. La competencia saca lo mejor de nosotros. Siempre, saliendo allí como luchador, quería hacer lo mejor que pudiera y marcar la pauta […] Sin saber cómo es estar ahora en un mercado con muchas opciones diferentes, hay muchos lugares para ver entretenimiento deportivo. Eso por sí solo, creo yo, impulsa aún más a uno para ser lo mejor que puede ser».

► Una nueva era dorada, según John Cena

Ahora, ante los micrófonos de Busted Open Radio, Cena evita hablar directamente de AEW, pero en su juicio resulta evidente el peso que tiene lo hecho por la empresa de Tony Khan. “The Champ” ve similitudes entre 2023 y finales de los 90.