Roman Reigns dijo que AEW no es competencia: Cody Rhodes responde

Antes de que se concretaran definitivamente estas «Wednesday Night Wars» que cada miércoles dividen absurdamente a la comunidad luchística de internet, Roman Reigns dejó la siguiente opinión sobre AEW durante una entrevista con SPORT1.

Creo que Seth Rollins fue muy generoso al calificarlos de competencia […] Son una opción, y eso es genial para los luchadores, muy guay para los fans […] Mucha gente hace que WWE funcione. Cuando ves a otros intentando hacerlo, ves los fallos y te hacen tener aún más respeto por lo que nosotros hacemos. Es fácil quejarse y decir esto y lo otro, pero a la hora de la verdad, nadie es capaz de hacer shows como WWE. Y punto.

► Cody Rhodes responde a Roman Reigns

Pero tenemos que poner un punto seguido, no final. Porque cuatro meses después, ahora SPORT1 se sienta a charlar con Cody Rhodes, vicepresidente ejecutivo de los Élite, y por supuesto, el medio alemán no desaprovechó la oportunidad de recordar a su entrevistado aquellas palabras de «The Big Dog». No obstante, el punto ahora sí que fue final, pues «The American Nightmare» se mostró cordial.

Primeramente, Roman es muy, muy inteligente. Tiene el logro de haber estelarizado WrestleMania, tiene un increíble talento. Creo que en su momento, mucha gente fue… no quiero decir ingenua. La gente les dio la espalda, pero ahora no. WWE lleva 49 años y me quito el sombrero. Pero lo que nosotros hacemos es construir lo que los fans llevan hablando durante 20 años, ofrecer el producto que quieren y que quizás no han podido tener. Queremos ser la alternativa. Si eso significa que debe haber competencia: pues que así sea. Es mejor tener competencia. Para mí, para Roman, para todo el mundo.

Ciertamente, la llegada de AEW ha hecho que NXT venga ofreciendo algunos de los mejores episodios semanales de su historia en los últimos dos meses. Aunque WWE no se reduce a su marca dorada, pues de momento, Raw y SmackDown siguen ofreciendo unos shows de la misma escasa calidad que antes de este cambio de paradigma en la industria estadounidense. Aunque como contracrónica, cabe preguntarse si más allá del consumo de su producto que ambas parten necesitan, esta «guerra» es beneficiosa para el seguidor que no se posiciona en uno de los bandos.