Eddie Alvarez explica la diferencia entre UFC y ONE Championship

Eddie Alvarez dice que hay una diferencia notable en cómo ONE Championship y UFC tratan a sus peleadores.

Álvarez, quien fue el ex campeón de peso ligero de UFC, quedó en la agencia libre y firmó con la promoción con sede en Singapur. Él cree que ONE Championship aprecia más a los peleadores ya que en el UFC eres solo otro peleador.

«El tratamiento individualmente, para mí personalmente. Todo el mundo dice «me tratan muy bien» en ciertas promociones, pero es algo individual. Algunos muchachos sienten que los están machacando. Para mí, con UFC, hay tantos tipos, y a veces te pierdes en la confusión. Pierdes tu valor allí o no aprecian a ciertos peleadores como deberían. Siempre es mejor sentirse apreciado, no solo por los ejecutivos de la promoción, sino también por los fanáticos».

«En Asia es casi como el fútbol, ​​te bajas del autobús y no se parece a nada que hayas visto antes. Ellos ven las artes marciales un poco diferente a Estados Unidos. Ellos ven al atleta como un héroe, gane o pierda, donde aquí es como si lo tiraran al basurero si pierde. Podría ser una pelea de campeonato contra los mejores del mundo y te dejarán boquiabierto. Allí en Asia aprecian a los héroes y los peleadores por su carácter y su disposición a pelear dentro de la jaula”.

«Estoy interesado en la opinión de sus muchachos. Me encanta el UFC, me encanta verlo. Un evento como el último que acabo de ver (UFC 245), es el mejor contra el mejor, todo el cartel principal me recordó al viejo UFC donde tenías a Matt Hughes, Georges St. Pierre, un cartel cargado de arriba a abajo y peleas reales. Lo que está sucediendo es que no me gusta cómo están haciendo sus propias reglas. José Aldo acaba de perder con Marlon Moraes, un amigo mío, y Dana White hace público y dice que Aldo está recibiendo una oportunidad por el título. ¿Como que?».