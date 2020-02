Cody Rhodes quiere unas "Monday Night Wars" para 2025

Las cifras de audiencia, cuatro meses y medio después del inicio de las emisiones de AEW Dynamite, son alentadoras para los Élite. Con unos ratings superiores a los de NXT, y una base de telespectadores considerable, por encima de las expectativas, la puerta queda abierta a que esto sólo sea el comienzo de un ascenso. Y Cody Rhodes va más allá, pues cree que en un futuro a medio plazo, podrán ir de tú a tú contra el otrora buque insignia de WWE: Monday Night Raw.

«The American Nightmare» se mostró así de seguro en una entrevista concedida a 11Alive.

Me gustaría que dentro de cinco años nuestra compañía esté en una noche diferente y compita al mismo nivel que ellos [WWE]. Con esto no quiero decir que no me gusten las noches de los miércoles, pero puedo decirte que tenemos verdaderas estrellas y me baso en las cifras. Ya no mentimos cuando hablamos de una revolución. Contamos con mucho apoyo. Me encantaría ver cómo nos iría en otra noche de la semana.

En cinco años, quién sabe. Si ocurriera algo por lo que tuviéramos que colocar AEW Dynamite en los lunes por la noche, si eso sucediera, seguiría teniendo mucha confianza en lo que podemos hacer. Y estoy seguro de que nuestros chicos se mostrarían encantados con el reto.