Cody Rhodes se hizo unos años atrás un tatuaje en el cuello bastante grande que rápidamente se volvió un tema de conversación en el mundo de la lucha libre profesional. Probablemente, en la actualidad todo el mundo está acostumbrado, pero entonces fue realmente un shock. No solo el tatuaje en sí sino el tamaño del mismo. Y ahora descubrimos que el mismo “American Nightmare” pensaba que sería más pequeño. Así lo señala en su reciente entrevista con Logan Paul en Impaulsive.

► El tatuaje en el cuello de Cody Rhodes

“Ya no quiero postularme para presidente (bromea después de decir que siempre pensó que sería luchador o presidente). Parece una idea terrible. El tatuaje en el cuello… lo dibujó el tipo, y siempre me gustó el diseño. El diseño de American Nightmare era lo que era. Lo superé. Tengo un tatuaje en el pecho para mi papá. No tengo muchos tatuajes. Él se está recuperando y dice: ‘¿Quieres tomarte un descanso?’ No dejaba de pensar: ‘Estoy bien’. Desearía haberme tomado un descanso porque no sabía que era el doble del tamaño del dibujo que vi. Pensé: ‘Dios mío, estoy luchando en dos días’. Él dijo, o hazlo meses antes o dos días antes. No sé si fue un error o no estaba prestando atención. Mucha gente decía: ‘¿Cuello? ¿Cuello?’. Mi jefe en ese momento [Tony Khan] me dijo: ‘De ninguna manera, no va a ser tu cuello’. Luego entro a la reunión de producción y Jim Ross está [atónito]. Toda la reunión estaban mirándolo, no escuchaban nada“.

¿Te gusta el tatuaje en el cuello de Cody Rhodes?