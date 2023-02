Muchos siguen viendo a Logan Paul como una celebridad que aparece en la WWE. Pero Cody Rhodes lo ve como un luchador. La última vez que vimos a “Maverick” en el encordado fue en la lucha de 30 hombres de Royal Rumble 2023, durante la cual dio un buen espectáculo, creando un fantástico momento aéreo con Ricochet, y eliminando a Seth Rollins. Sería eliminado justamente por el “American Nightmare”. Y ahor parece que es posible que tenga una rivalidad con “El Visionario” cuando este busque venganza.

WHAT DID WE JUST WITNESS?!?@LoganPaul and @KingRicochet just blew our minds at #RoyalRumble with an unbelievable moment! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/V5HIMhT0yQ

— WWE (@WWE) January 29, 2023