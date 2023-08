Cody Rhodes, la evolución de American Nightmare en WWE

Con Cody Rhodes como uno de los talentos más destacados en WWE desde que regresa a la compañía hace poco más de un año en WrestleMania 38, por fin era el momento de preguntarle cómo está siendo la evolución de su personaje The American Nightmare en WWE. Todos conocíamos sus frustraciones acerca del último personaje que tuvo en WWE, Stardust, y de como éste le costó su salida, pero ahora que se creó su propia persona, ¿Cómo cree que le va?

►¿Como ha sido la evolución de American Nightmare en WWE?

«Siento que acabo de formar el personaje porque es una colección de personas que he sido y soy, pero aquí tengo la sensación de seguir siendo el mismo que era antes. Quiero seguir así y creo que he encontrado mi figura final. Hay a quién no le ha costado nada encontrarlo pero a mí me costó una eternidad, aprendo lento. Creo que la he encontrado y tengo que pulirlo un poco porque sé de qué va este juego. Sigamos construyendo lo que tenemos».

► Sus próximos retos

«Todos los que estamos en esta sala sabemos lo que es lo siguiente para mí y, con mi más sincero respeto a la pregunta, hablamos de terminar la historia y ahora que lo digo quiero devolver todo a todos… no voy a decir el qué porque ya lo sabéis, pero el camino hasta llegar a allí es prácticamente imposible, realmente lo es e incluye tres luchas con Brock Lesnar, pero espero que este camino me siga sorprendiendo de esta manera tan constante. Nunca sabes lo que va a pasar conmigo en los lunes por la noche; de momento, está siendo todo genial».

► Su relación de amistad con Bianca Belair

«La foto de la que hablas la tomamos en WrestleMania y Bianca Belair fue la primera persona con la que pude hablar cuando regresé a la compañía. Al resto sólo les vi tras mi lucha o días después en programas de televisión, etc… y ella fue la persona perfecta para mí porque creo que quiero considerarme el mejor de todos, eso me motiva, pero estar con alguien que ‘es la mejor’ y en su propia casa fue importante para mostrarle mis respetos y le dije: ‘Gracias por dejarme entrar en este vestuario, no todos tienen por qué darme la bienvenida‘, pero lo hicieron y me dejaron con la boca abierta. Siempre le estaré agradecido«.