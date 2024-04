Cody Rhodes envía un saludo a MJF

MJF se ha convertido en una de las principales figuras de AEW, convirtiéndose en Campeón Mundial AEW, y su dedicación a su papel es verdaderamente insuperable para muchos fanáticos. De hecho, esto le ha valido para ser sujeto de consideración y rumores sobre una posible llegada a WWE, lo cual evidentemente no prosperó, debido a que habría renovado con la compañía que dirige Tony Khan.

► Cody Rhodes resalta el talento de MJF

Cody Rhodes y MJF son amigos cercanos desde hace varios años, ya que The American Nightmare fue el mentor del ex Campeón Mundial AEW en el mundo de la lucha libre profesional, e incluso tuvieron una historia en AEW.

Durante una aparición reciente en The Pat McAfee Show, Cody Rhodes habló sobre su victoria en WrestleMania 40. En un momento, la multitud coreó el nombre de MJF y Cody Rhodes se hizo eco de dichos cánticos, mientras mencionaba cómo la exnovia de MJF vendió una pintura de él mismo a The Rock. Cody Rhodes luego resaltaría el talento del ex Campeón Mundial AEW, mencionando que tiene un gran futuro en la industria.

“Su ex novia pintó esa imagen de mí siendo destrozado por The Rock. Sí, y The Rock lo compró. Pero tienes que apoyar a tu chico. ¿Sabes de que estoy hablando? Apoyas a tu chico. MJF es mi chico. Un saludo a MJF. Niño maravilloso. Un futuro enorme, enorme, enorme”.

Cody Rhodes también imagina que MJF llegará a la WWE en algún momento, cuando este último dijo que tanto WWE como AEW están en una guerra de ofertas por él. Actualmente, The Salt of the Earth está ausente por una lesión y no se sabe cuándo volverá, pero muchos confían en que algún día llegará a la WWE.