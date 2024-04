New Japan Pro Wrestling reveló los nombres de los 20 participantes que intervendrán en el gran torneo anual individual «Best of the Super Jr. 31«.

► «Best of the Super Jr. 31» – Participantes

El torneo comenzará en Chiba el 11 de mayo, las semifinales serán en el Korakuen Hall el 3 de junio y la gran final tendrá lugar en el Osaka Jo Hall, el 3 de junio dentro del magno evento Dominion 2024.

1) Ryusuke Taguchi

2) El Desperado

3) Kevin Knight

4) YOH

5) Hiromu Takahashi

6) BUSHI

7) Titan

8) TJP

9) Francesco Akira

10) DOUKI

11) Robbie Eagles

12) Taiji Ishimori

13) Yoshinobu Kanemaru

14) SHO

15) Clark Connors

16) Drilla Moloney

17) Kosei Fujita

18) Blake Christian

19) Ninja Mack

20) HAYATA

Master Wato, ganador del año pasado no participará ya que no alcanzó a recuperarse de una lesión. Una de las novedades será la inclusión de Ninja Mack y HAYATA de Pro Wrestling NOAH. También Blake Christian, el luchador independiente y ex monarca mundial de GCW.

Por tercer año consecutivo, el luchador mexicano del CMLL, Titán, ha sido invitado al principal torneo de pesos junior. El Inmortal fue una agradable sorpresa en la edición del año pasado, ya que llegó a la instancia final; además se incorporó a los Ingobernables de Japón. Este año esperamos que pueda tener de nueva cuenta un gran desempeño.