Cody Rhodes volvió a WWE en 2022 seis años después de irse por la puerta de atrás sin haber conseguido ser una gran estrella. Hoy reconoce sus errores. De ello habla en su reciente aparición en Busted Open Radio.

Claramente, era alguien distinto en aquella época, había nacido siendo una Superestrella, su padre es una leyenda, hubo muchas decisiones cuestionables, empezando por Stardust, la compañía también era diferente… Pero en la actualidad es una pieza fundamental, un futuro campeón mundial, uno de los líderes.

► Cody Rhodes admite sus errores

Sobre las condiciones que definieron su primer período con la WWE: «Siempre le digo a la gente que soy un aprendiz lento. Me llevó tiempo llegar al lugar donde quería estar. Pero cuando pienso en una nueva lucha, cuando alguien dice ‘Cody vs. alguien’ —incluso si hubiéramos hecho esa lucha hace ocho años, diez años—, no se lee de la misma manera en absoluto. Se lee como algo completamente nuevo porque encontré mi camino… pero diré que hubo un período de tiempo, y tal vez no fue en la WWE… donde realmente siento que perdí mi brújula.»

Sobre encontrar una nueva motivación: «Era arrogante y estaba desgastado. ¿Sabes cómo algunos chicos se desgastan mucho antes de lo que deberían? Yo era todas esas cosas, y estaba realmente enojado. Y gran parte de ese trabajo es evidente cuando ves lo que hice en New Japan, Ring of Honor y AEW. Había como una rabia en mí que… estoy motivado de manera diferente ahora… tal vez tener una hija probablemente lo cambió. Pero, ya sabes, es diferente y es un poco mejor para mí como motivación. Ha sido más positivo.»