Nada está confirmado acerca de si The Rock estará o no en WrestleMania 40. Pero, ¿qué piensa Cody Rhodes de esa posibilidad? Eso mismo le preguntaron recientemente en Busted Open Radio. Obviamente, sería bueno para todos, también para The American Nightmare. Ahora, ¿y si fuera La Roca quien luchara con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible? Aunque no hace mucho informábamos en SÚPER LUCHAS de que ese no sería su combate. De todas maneras, todavía queda mucho para entonces.

► Cody Rhodes, The Rock y WrestleMania

«A nadie le ha dado por preguntarme sobre The Rock. Creo que tienen miedo de preguntarme o no quieren ser groseros. Diré esto sobre The Rock. Al aparecer en el programa de Pat [The Pat McAfee Show], que estaba viendo en vivo porque admiro a Pat, y luego en SmackDown. Lo que The Rock hizo por el entretenimiento deportivo es asombroso, y sigue haciendo mucho al ser la estrella más grande de Hollywood. Puedo estar en el nivel en el que estoy porque puedo apoyarme en los hombros de gigantes como The Rock. Podría haber venido y hablar mal de mí y aún así tendría el mayor respeto por The Great One. Honestamente, es un modelo de superestrella para cualquiera que quiera superar las expectativas. Dicho esto, no importa lo que haya dicho, si alguien me lo preguntara o me confrontara al respecto. No me voy a inmutar. No me voy a inmutar.

«Siento que si The Rock y yo estuviéramos en la misma habitación, no esperaría nada menos de mí. Si piensas que es alguien más, haré todo lo posible para que sepas que soy yo. Esa es la misma actitud que The Rock tenía cuando estaba escalando la escalera. No me importa quién sea. Si resulta ser The Rock. Si resulta ser cualquiera. Una superestrella maravillosa como LA Knight, un artista excepcional como Sami Zayn. Ponlos en fila y haré todo lo posible por superarlos. Lo digo con el máximo respeto. No me afectó en absoluto el gran día de The Rock. Lo que diría es: no inmutarse. Si The Rock forma parte de WrestleMania 40, sería excepcional, es The Rock, pero no creo que esté en mi posición«.