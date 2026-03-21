CMLL Homenaje a Dos Leyendas 2026.

HOMENAJE A DOS LEYENDAS 2026.— El Consejo Mundial de Lucha Libre tiene lista una de sus funciones más emblemáticas del año, con la despedida de Satánico como eje central. El histórico rudo dirá adiós tras más de cinco décadas de carrera, en una noche que promete emociones intensas desde la Arena México. Satánico compartirá el ring por última vez con dos de sus grandes contemporáneos: Atlantis y Blue Panther, en un triangular de leyendas que apunta a ser inolvidable. Además, el evento contará con campeonatos en juego. Claudio Castagnoli expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL ante Hechicero, mientras que el Team Sky (Místico, Máscara Dorada y Neón) defenderá el Campeonato Mundial de Tríos CMLL frente a los Death Riders (Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García). La acción del Consejo Mundial de Lucha Libre se emite desde la Arena México, en la Ciudad de México.
El cartel de Homenaje a Dos Leyendas 2026 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO CMLL: Claudio Castagnoli (c) vs. Hechicero.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS CMLL: Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) (c) vs. Death Riders (Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel García).
- OCTAGONAL INFERNAL: Max Star vs. Calavera Jr. I vs. Virus vs. Pólvora vs. Hombre Bala Jr. vs. Calavera Jr. II vs. Cancerbero vs. Coyote.
- TRIANGULAR DE CABELLERAS: Marcela vs. La Magnífica vs. Princesa Sugehit.
- TRIANGULAR DE LEYENDAS: Satánico vs. Atlantis vs. Blue Panther.
- COPA INFERNAL: Los Infernales (Averno, Mephisto y Euforia) vs. Los Guerreros del Infierno (Último Guerrero, Rey Bucanero y Toscano).
- RELEVOS ATÓMICOS INCREÍBLES: Las Infernales (Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria) vs. Persephone, La Jarochita, La Catalina y Skadi.
Homenaje a Dos Leyendas 2026
La función inicia a las 8:30 pm, hora del centro de México