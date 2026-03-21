Motor City Machine Guns vencen a Fraxiom con ayuda de Candice LeRae

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WWE SmackDown 20 de marzo 2026.

En una lucha donde la velocidad y el trabajo en equipo fueron protagonistas, Chris Sabin y Alex Shelley, los Motor City Machine Guns, lograron imponerse a Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) gracias a una controvertida intervención externa que dejó más preguntas que respuestas.

► Momentos clave

Axiom comenzó con todo, descargando codazos y patadas voladoras, pero rápidamente recibió un ataque doble por parte de los Motor City Machine Guns. Frazer regresó al ring y, junto a Axiom, sacaron a sus rivales con sonoras superkicks. El español usó el poste LED como plataforma para pasar por encima de Sabin y luego le conectó una tremenda patada en el rostro. Frazer voló sobre ellos con un tope suicida y con una plancha estuvo a punto de llevarse la victoria por cuenta de tres.

La dinámica del combate cambió cuando Candice LeRae apareció en ringside. Minutos antes, se había visto a Danhausen intentar, sin éxito, levantar el ánimo de su esposo Johnny Gargano en el backstage, mientras Candice tomaba un rol más activo en esta lucha.

Nathan Frazer tomó ventaja y sacó del ring a Shelley tras una patada en la cabeza, aunque el veterano respondió atacando también a Axiom y lo mandó al suelo de ringside. En ese momento, Candice LeRae golpeó a Frazer, dejándolo vulnerable. Chris Sabin aprovechó al instante para llevarse a espaldas al británico, obteniendo la cuenta de tres y la victoria para los Motor City Machine Guns.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, la imagen que quedó grabada fue la de Candice LeRae sonriendo de manera cómplice con los Motor City Machine Guns.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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