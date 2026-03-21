SmackDown: Damian Priest y R-Truth, nuevos Campeones de Parejas WWE

La división de parejas de SmackDown tiene nuevos monarcas. Damian Priest y R-Truth lograron derrotar a los MFTs (Tama Tonga y JC Mateo) para convertirse en Campeones de Parejas WWE.

► Momentos clave

Debido a la regla de los Freebirds, JC Mateo reemplazó a Solo Sikoa en esta defensa titular. Desde el inicio, Priest y Truth mostraron su peligrosa combinación de poder y locura. Priest conectó una patada brutal a Tonga, luego a Mateo, y R-Truth remató con una patada estilo tornillo que dejó en claro que venían por los títulos.

Sin embargo, los MFTs no tardaron en recurrir a sus artimañas. Talla Tonga atacó a R-Truth en el esquinero, distrayendo a Priest para que JC Mateo lo mandara a volar. Talla aprovechó para darle golpes sin que el réferi viera, inclinando la balanza.

La lucha se mantuvo en un constante tira y afloja. R-Truth sorprendió con un stunner a Tama Tonga, y Priest cayó encima con violencia. Luego, Truth castigó a JC Mateo con el STF, dominando al excampeón de NJPW. La intervención de Solo Sikoa para distraer al réferi permitió que Talla Tonga sacara a Truth del ring y le aplicara un chokeslam contra la ceja, una jugada que estuvo a punto de costarles la lucha.

El momento más surrealista llegó cuando la transmisión se interrumpió, las luces del recinto se apagaron y, al regresar la energía, The Wyatt Sicks habían aparecido. Joe Gacy, Dexter Lumis y Erick Rowan atacaron al resto de los MFTs, mientras Uncle Howdy aplicaba el Mandible Claw a Solo Sikoa.

En medio del caos, JC Mateo logró salvar a su líder con una superkick y arrojándolo contra la barricada, dejándolo fuera de combate. Pero la ventaja duró poco.

Con la mesa despejada, Damian Priest ejecutó un lazo devastador que derribó a Tama Tonga. Acto seguido, R-Truth aplicó el Ajuste de Actitud a JC Mateo, mientras Priest neutralizaba cualquier intento de interferencia. El réferi contó la cuenta de tres, coronando a los nuevos campeones.

► ¿Y ahora qué?

Damian Priest y R-Truth lograron lo impensado: destronar a los rudos más dominantes de SmackDown en medio de una invasión sobrenatural. La combinación entre el poder de Priest y la impredecibilidad de Truth ha demostrado ser una fórmula ganadora.