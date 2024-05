CM Punk y Dijak: «Mi conversación más importante»

La nueva Superestrella de WWE RAW Dijak comparte que tuvo con CM Punk la conversación más importante de su carrera durante su reciente entrevista con WWE Die Woche haciendo referencia a aquel combate que tuvo con Eddy Thorpe en NXT en el que sufrió una fea herida en la cabeza.

► La conversación Dijak-CM Punk

«La conversación más influyente que he tenido en la lucha libre profesional ocurrió hace unos cuatro meses, o tal vez tres meses, y fue con CM Punk, de todas las personas. Fue en esa semana aleatoria cuando él regresó, vino a NXT y lo conocí por primera vez, luego apareció en la televisión la semana siguiente. La forma en que se estructuró la programación esa semana fue así: creo que la grabación de la televisión fue el martes y estaba pregrabada, y luego al día siguiente se emitiría la semana siguiente. Entonces, la grabación del martes era para preparar la del miércoles, y el miércoles fue la lucha underground, donde Eddy Thorpe y yo tuvimos esta lucha sin cuerdas y todas esas cosas. La gente probablemente recuerda la lucha underground, pero probablemente no recuerde la lucha de preparación que tuvimos la semana anterior, que fue solo algo rápido donde Eddy y yo tuvimos una lucha regular. Me lanzó contra los escalones y no se podía ver muy bien en la televisión, pero comencé a sangrar abundantemente. Estaba tratando de ocultarlo porque tenía miedo de que si había demasiada sangre, alguien saldría y detendría la lucha. La lucha fue tan corta, pero tenía un propósito, porque el propósito era llevarlo contra el poste y el poste se rompería. Romper las cuerdas, oh las cuerdas no pueden contenerlos, necesitan tener una lucha sin cuerdas. Esa fue básicamente la historia.

Dijak beating the shit out of Eddy Thorpe in front of his family whilst they all act mortified besides the old boy who is just popping huge lol Pop#WWENXT pic.twitter.com/8YK88JaJpA — WrestlePurists (@WrestlePurists) September 27, 2023

«Estaba sangrando y estaba enojado porque me golpeé la cabeza contra los escalones. No pasó nada malo, pero después de hacer el movimiento contra el poste y ser arrastrado hacia atrás, volví gritando, maldecido y enojado, pero estaba enojado conmigo mismo, no con nadie más. Estaba gritando y estaba molesto porque tenía miedo de haber arruinado todo. No me preocupaba a mí mismo, me preocupaba Eddy Thorpe porque esta era una lucha que era enorme para él. He tenido muchas luchas importantes en mi carrera, no me hace ni me rompe tener una lucha de NXT Underground. Pero para él sí, ¿verdad? Este es su gran momento. Tenía miedo de haberlo arruinado para él al estrellar mi rostro contra algo. Pensé que el equipo médico vendría corriendo hacia mí y diría: ‘Tienes una conmoción cerebral, no puedes luchar’. Pero era mañana, la lucha era mañana porque era una grabación previa. Por alguna razón, CM Punk estaba allí y ya habíamos hablado antes, le había pedido comentarios sobre el desafío Iron Survivor, así que teníamos cierta confianza en ese momento, aunque solo habían pasado un par de días.

«Se acercó a mí, me habló y me calmó, y dijo que hablaríamos sobre la lucha después de que me cuidaran la cabeza y cosas así. Hablé con él después, y no sé si él recuerda esto, pero después de eso, tuvimos la conversación más importante que he tenido en mi carrera como luchador profesional, donde simplemente me dio consejos sobre lo que cree que se necesita para tener éxito, tal vez en la lucha libre en general, pero específicamente en la WWE. Es algo en lo que había pensado antes y había interiorizado antes, pero no sé, por alguna razón viniendo de él, viniendo de un tipo que ha tenido tanto éxito basado en quién es y lo que dice y cómo aborda esto, estoy como, wow, significa mucho más viniendo de él porque sé que estos son consejos probados. No importa cuántas cosas haga y cuántas veces se salga del guion o diga algo que no debería decir, este hombre siempre es el tema de discusión en toda la industria de la lucha libre profesional, ¿cómo no voy a seguir este consejo?

«En cuanto tomé en serio lo que dijo, mi lucha siempre ha sido buena, a nadie realmente le importaba o me invertía como personaje hasta los últimos dos o tres meses y es entonces cuando la gente dice: ‘Oye, este tipo está siendo él mismo y realmente me gusta eso’. Esa es la forma más rápida y sencilla de tener éxito en la industria de la lucha libre profesional. No digo que sea súper exitoso, está en tendencia ahora. Estoy feliz por eso porque siempre ha sido más o menos flotante, gran lucha. Pero ahora, parece que la gente realmente está empezando a sentirse atraída por mí y están sintiendo las cosas en las redes sociales. Cuando entro en el ring, es menos como una forma preconcebida o un plan, simplemente estoy saliendo.»