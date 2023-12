En las últimas horas ha estado corriendo por las redes una imagen de CM Punk en el nuevo WWE HQ. El luchador mismo publicaba que perdió su vuelo y tuvo que quedarse en Bridgeport, preguntando a sus seguidores qué se puede hacer en la ciudad para pasar el rato.

CM Punk is in Bridgeport, CT and took a photo in front of the WWE Title monument at WWE HQ.

Obviamente, el Best in the World recibió todo tipo de respuestas, una de las cuales es de Shawn Michaels, quien lo invita a hablar en persona.

«Dado que estás en Bridgeport y tienes tiempo, omitamos la llamada telefónica y hablemos en persona».

. @CMPunk Since you’re in Bridgeport and have some time, let’s forgo the phone call and talk in person. https://t.co/eOtzwkzKQI

Existe una emoción aparte de la conversación entre estos dos grandes de WWE porque en Bridgeport es donde va a realizarse dentro de unas horas NXT Deadline 2023, así que no faltan quienes estén ilusionados con que CM Punk haga una aparición en el evento premium. Antes de que Punk volviera a WWE, Michaels ya lo invitaba a NXT:

«Por supuesto, lo recibiríamos con los brazos abiertos en NXT. Supongo que él probablemente querría ir al elenco principal. Siempre disfruté trabajando con Phil. No pude hacerlo mucho. Lo entendía. Digan lo que digan, había muchas similitudes entre nosotros. No te voy a mentir. Una vez estábamos en televisión, y se sacó de la cartera un autógrafo que al parecer yo le había firmado, y aún lo tenía. Siempre me ha gustado. Entiendo que es un tipo diferente y a veces puede ser difícil llevarse bien con la gente, pero probablemente por eso me gusta, porque a mí me pasa lo mismo. Obviamente, eso es cosa de la gente que decide que está por encima de mí. Es un tipo que mueve números y genera dinero. Desde el punto de vista de una compañía, esa relación riesgo-rendimiento sería algo que tendrían que considerar. Pero en cuanto a si lo tendríamos en NXT y en nuestras pantallas, ¿me tomas el pelo? Por supuesto. Pero no creo que nadie me dejara. ¿Quién no querría ese poderío de estrella? No sé, si me meto en problemas por ello, os lo haré saber».

Get ready for chaos when these Five Superstars compete in the Men's Iron Survivor Challenge TONIGHT at #NXTDeadline!

8PM ET/5PM PT Streaming exclusively on @peacock in U.S. and @WWENetwork everywhere else.

🦚: https://t.co/JfdSHfSaO3

🌎: https://t.co/zKeDz2dxm9 pic.twitter.com/Ln7971Mzsy

— WWE NXT (@WWENXT) December 9, 2023