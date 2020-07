CM Punk recuerda Money in the Bank 2011 y agradece a John Cena

Tras el retiro de Shawn Michaels, la definitiva reconversión de Undertaker como competidor a tiempo parcial, la marcha de Batista y el agotamiento del personaje de John Cena, WWE pareció vivir un cambio de ciclo dentro de esos inicios de la "PG Era" necesitado de nuevas estrellas. De pronto, 2011 lucía como un nuevo 2002.

Fue entonces cuando CM Punk aprovechó la oportunidad, al igual que Cena hizo en aquella "Ruthless Aggression Era". Pero aquí, la gran diferencia residía en la amplia experiencia de Punk. Sus años en ROH lo habían convertido en un ídolo de la escena alternativa estadounidense, pero ahora, el reto estaba en conquistar al público "mainstream" que mayoritariamente sintonizaba con WWE.

Punk y la empresa hicieron una reconversión de su personaje, devolviéndolo a la esencia de sus inicios y situándolo directamente contra Cena, la cara corporativa. Y precisamente ese agotamiento de "The Champ" fue clave, porque podemos decir que sin Cena, el Punk que llegó a situarse como Campeón WWE más longevo del presente siglo nunca hubiera llegado a materializarse.

De algún modo, WWE trazó la ucronía de un Bret Hart saliendo victorioso del infame "Montreal Screwjob", pues el planteamiento de aquella coronación de Punk en Money in the Bank 2011 tuvo unos paralelismos idénticos: el contrato del "Straight Edge" iba a expirar la misma noche del PPV, y Mr. McMahon quiso evitar a toda costa que ganase su magno cetro, con intento de "Screwjob" incluido en la última secuencia del combate.

Pero más allá de la excelente narrativa de fondo, el duelo brilló con luz propia, siendo aún uno de los mejores combates de la carrera de ambos gladiadores y de la historia reciente de WWE, donde de nuevo, el hoy 16 veces campeón mundial demostró por qué los gritos de "You Can't Wrestle" ya sonaban caducos.

Y hoy, justo nueve años después, Punk quiso dar las gracias a Cena y los principales artífices del aclamado duelo. ¿Creen que Vince McMahon está entre estos? Adivinen.

I did a thing nine years ago. Couldn’t have done it without @JohnCena, @WWEArmstrong and most importantly the fans. That crowd, that atmosphere is something I’ll never forget. Thank you all. #MITB