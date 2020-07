Ya quedaron atrás los días de Liv Morgan en el Performance Center de WWE pero recientemente la luchadora echó la vista hacia aquella etapa de su carrera. En realidad, en el presente no está alejada del centro de entrenamiento de la empresa puesto que es donde se están haciendo tanto los shows semanales como los PPV. Además de que, como el resto de Superestrellas, acude allí a entrenar y mantener sus habilidades al cien por cien.

► Liv Morgan en el Performance Center

Pero Morgan recordó sus inicios al ver una publicación en Twitter de Sarah Stock, luchadora que fue despedida del imperio McMahon el 15 de abril. Quizá algunos la conozcan mejor como Sarita, ex Impact Wrestling.

A kitchen knife is not a saw. This little drop-down table beside me was a labor of love and taught me so much.(I own tools now.)🛠 🧰 Making a Table For My Camper Van! https://t.co/1zmIhgwVkZ pic.twitter.com/s6VYOUb3h5 — Sarah Stock (@SSDarkAngel) July 16, 2020

"Un cuchillo de cocina no es una sierra. Hacer esta pequeña mesa plegable que tengo a mi lado me llevó mucho trabajo y me enseñó mucho (ahora tengo herramientas propias). ¡Estoy haciendo una mesa para mi nueva caravana!".

"Eres tan cool".

For about two months in NXT my finish was a standing moonsault. I had a mental block & couldn't do it one day so @SSDarkAngel stayed with me for an hour after training (missed her lunch) & kept repeating "you're a G" until I did the moonsualt cause she knew how to hype me up 😩🔥 https://t.co/ncnv0Dqrfr — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) July 17, 2020

"Durante aproximadamente dos meses en NXT, mi remate era un standing moonsault. Tenía un bloqueo mental y un día no pude hacerlo, así que Sarah Stock se quedó conmigo durante una hora después del entrenamiento (se perdió su almuerzo) y repitió 'eres una G' hasta que hice el moonsault porque ella sabía como motivarme".

Al ver este intercambio de mensajes, un fanático compartió varias imágenes de ambas juntas en el Centro de Rendimiento:

We need great people like @SSDarkAngel to keep hyping and motivating you on performing a wrestling move correctly in the ring. Plus here’s some great flashback memories of you two training at the PC. pic.twitter.com/mcbcvuhiZg — Christian Heard (@KingOcho3K) July 17, 2020

Hoy se cumple un mes desde la última vez que Morgan apareció en Monday Night Raw. Con cada semana que pasa va perdiendo impulso y parece que nuevamente va a quedar en un segundo plano. Tampoco parece que en este momento en WWE estén planeando algo interesante para ella de cara a los próximos meses.