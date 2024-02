CM Punk estará en el RAW previo a WrestleMania 40

Durante el Royal Rumble de este año, CM Punk contrajo una dura lesión en el tríceps que lo mantendrá fuera de acción por varios meses, y eso incluye WrestleMania 40. Actualmente se está recuperando de una cirugía, pero eso no le ha impedido de realizar algunas apariciones para WWE, aunque no oculta su frustración de no poder estar compitiendo.

► CM Punk estará ausente de WrestleMania 40 por lesión

Desde que anunció su lesión en el WWE RAW posterior al Royal Rumble, CM Punk ha estado ausente de la programación semanal de WWE. Sin embargo, según lo revelado por el sitio web de la compañía, The Second City Saint actualmente está siendo anunciado para la edición del 1 de abril de Monday Night RAW, que tendrá lugar en el Barclays Center de Nueva York. Este será el último episodio de la marca roja antes de WrestleMania 40.

Habrá que esperar y ver si CM Punk efectivamente aparecerá en el programa y pueda dirigirse a los fanáticos en la previa de la Vitrina de los Inmortales; no obstante, es preciso indicar que los anuncios previos que se hacen para los eventos en vivo siempre están sujeto a cambios, y todavía faltan algunas semanas para que llegue ese momento.

Evidentemente, Drew McIntyre ha salido como el gran beneficiado de la ausencia de Punk al ser insertado en la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo; no obstante, The Second City Saint siempre tendrá algo que decir, a pesar de que no tenga permitido tener contacto físico en estos momentos.