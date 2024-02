Drew McIntyre y muchos de sus fans llevan tiempo intentando que WWE recupere Broken Dreams como su canción de entrada y durante su reciente aparición en WWE’s The Bump el «Scottish Warrior» aclaró que deben hablar con Triple H para que eso suceda.

► Drew McIntyre de Broken Dreams

«¡Wow, es la primera vez que escucho esa pregunta [risas]! Literalmente me hacen esa pregunta todos los días. No estoy exagerando. Todos los días. Siempre me preguntan sobre eso. Tuvimos un pequeño adelanto en Clash at the Castle. Lo genial fue que los fanáticos cantaron junto con ella, como sabía que lo harían porque lo he mencionado durante tanto tiempo. Siempre les digo a todos que aprendan la letra de Broken Dreams porque cuando suceda, mejor que la sepan.

«¿Cuál es la cosa de Cody? Mejor prepárense para aprender la letra de Kingdom, así que más les vale prepararse para aprender la letra de Broken Dreams. Cuando suceda, y sería genial si tuviéramos un pequeño adelanto en Mania. No sé si se ajusta al personaje en este momento, pero en lugar de etiquetarme a mí, empiecen a etiquetar a Triple H. Él ha dejado muy claro en el programa que es el hombre a cargo, así que etiquétenlo hasta la muerte, diciendo que queremos una versión de ‘Broken Dreams’, y estoy seguro de que sucederá».

McIntyre acudirá a WrestleMania para luchar contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. Veremos el 6 o 7 de abril, todavía no se ha hecho oficial cuando, qué sucede cuando colisionen una vez más. ¿Acabará el reinado de «The Visionary»?

¿Te gustaría que Seth Rollins fuera el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE?