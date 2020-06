La semana pasada, se llevó a cabo en NXT una lucha en jaula presentada como pelea. Matt Riddle vs Timothy Thatcher fue un encuentro que será recordado, quizá, como el último de Matt Riddle en NXT, antes de su esperado ascenso al elenco principal de WWE, pues ya es oficial que el Bro llegará a WWE SmackDown en los próximos días.

► Matt Riddle vs Timothy Thatcher

Una lucha, digamos, innovadora hasta cierto punto. Al respecto, CM Punk se pronunció en la más reciente edición de WWE Backstage a través de FOX Sports 1.

"Lo amé y lo odié (risas). Impactante, ¿verdad? Cuando escuché eso de foso de pelea, no estaba pensando necesariamente en un combate de lucha libre dentro de una jaula, sino en una pelea de artes marciales mixtas en donde peleas en la jaula.

"No me gustó la plataforma que tenía la jaula en la parte superior. A veces intentan hacer cosas diferentes solo para ser diferentes, como aquí que ponen a que esos dos chicos salgan allá afuera, les quitan las cuerdas al ring, pero básicamente tienen una pelea que parece real. Eso no es algo que a mucha gente la agrade. Y, también, es un estilo muy difícil con el cual trabajar.

"Hubo cosas que creo que ambos hicieron muy, muy bien. Pero hubo algunos otros elementos en los que no lo hicieron bien. Es algo difícil de hacer en el ámbito del entretenimiento deportivo, pero aprecio que Riddle le diera ese empujón a Thatcher y estoy ansioso por ver lo que va a hacer Thatcher en NXT ahora que Riddle estará en el elenco principal, que es en donde creo que necesitar estar. Hay muchas luchas interesantes en SmackDown para él".