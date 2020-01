CM Punk alaba a Keith Lee de cara al Royal Rumble 2020

El episodio de anoche en WWE Backstage ya es catalogado como uno de los mejores, pues fue bastante entretenido al contar con la Campeona Raw, Becky Lynch, y con CM Punk, en lo que fue su regreso como panelista en su primer show del 2020.

Allí, además de bromear con su regreso como número 30 en el Royal Rumble 2020, se decantó en palabras positivas hacia Sasha Banks y Keith Lee:

«Hay una gran diferencia entre quien yo pienso que va a ganar el Royal Rumble y quien en realidad va a ganarlo. No voy a decir quién pienso que lo va a ganar, pero sí diré que Keith Lee de NXT debería ganar el Royal Rumble. Tuvo una gran presentación en Survivor Series y, para mí, es un gran pez en un pequeño estanque en este momento.

«No quiero decir que NXT sea pequeño, de ninguna manera. Solo creo que necesitas darle seguimiento a cosas como esta. Golpean cuando el hierro está caliente, no cuando ya se ha enfriado. ¿Vieron el pequeño momento que tuvo con Roman Reigns en Survivor Series? Ya se siente como si hubiera sido hace 2 años. Creo que necesitas darle un seguimiento a Keith Lee. Creo que necesita tirar a Brock Lesnar por encima de la tercera cuerda y ganar la lucha«.

Paige dio a Otis como ganador y Christian dijo que quería ver qué hará Brock Lesnar si gana el Royal Rumble siendo Campeón WWE. Por su parte, Lee respondió así:

Hmm….should I ever have the privilege of meeting Mr. Punk, I shall be certain to express my gratitude.

The sentiment is most appreciated. https://t.co/Qygtb0izxF

— Relentless Lee (@RealKeithLee) January 22, 2020