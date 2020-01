El mes pasado, durante un episodio de AEW Dynamite, los miembros de la Dark Order atacaron brutalmente a The Elite y Dustin Rhodes. Un segmento que continuaba con la historia de dominio de la facción pero que fue empañado por el error de uno de sus enmascarados, que dio la vuelta al mundo cuando empezó a circular por la red un video de dicho ataque en el que se podía ver que no estaba golpeando de verdad al hermano de Cody, sino que estaba lanzando puñetazos a la lona. Las críticas no tardaron en salir a relucir.

► El error de la Dark Order ya es canon

Y ahora, varias semanas después, volvemos a esta cuestión, que parecía olvidada, porque All Elite Wrestling la ha transformado en parte de la trama de la facción mencionada. La empresa acaba de lanzar el siguiente video en el que vemos a Evil Uno, acompañado de Stu Grayson y The Beaver Boys, hablando con ese enmascarado que cometió el error y dejándolo fuera de su plan.

«Mírame. ¿Creíste que no nos enteraríamos? ¿Trabajas para alguien más? ¿Por qué te uniste a The Dark Order? ¿Por qué mostraste debilidad? Me has decepcionado, tenías tanto potencial. ¿Por qué lo hiciste? Solo quiero saber la verdad«.

Personalmente, creo que es una buena decisión que hiciera esto, que no dejaran que todo pasara sin más, que la gente se olvidara y a otra cosa, sino que respondieran a todos esos críticos transformando un error en una idea creativa. No va a ir más allá, al fin y al cabo es una solución sin más, pero es interesante lo que han hecho. Ahora veremos qué ocurre con la Orden Oscura esta noche.

Porque entendemos que hoy aparecerán en el nuevo episodio semanal para continuar mostrando su fuerza. De momento no está claro a dónde van estos luchadores, esta facción, pero nos siguen contando su historia.