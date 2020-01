WWE no mencionó a CM Punk en Raw: ¿Por qué tenía que hacerlo?

El regreso de CM Punk a WWE Backstage, show en donde es panelista, se dará en algunas horas en Fox Sports 1 en Estados Unidos, en lo que será su primer programa de este 2020.

Sin embargo, WWE no mencionó a CM Punk en Raw y debía de hacerlo. ¿Por qué razón tenía que hacerlo?

En un momento dado del programa, se emitió un gráfico promocionando el show de WWE Backstage de esta noche, y Punk no fue puesto en ninguna gráfica, lo cual da a entender que pese a trabajar en un show bajo la supervisión de la empresa, su relación con la misma ha sido inexistente.

Los comentaristas comentaron que Paige y Christian estarían acompañado a Renee Young como Panelistas, para recibir a la Campeona Raw, Becky Lynch, quien va a ser la invitada especial. Sin embargo, en ningún momento hicieron mención de Punk, quien desde el año pasado anunció que este era su primer programa de WWE Backstage del 2020.

Be sure to catch @BeckyLynchWWE on #WWEBackstage TOMORROW NIGHT at 11 PM ET/8 PM PT on @FS1 ! pic.twitter.com/5gy8X1OHx4

La principal razón de esto quizá haya sido para evitar que los cánticos de «CM Punk» invadieran el show. En redes sociales y en televisión, la cadena FOX ha promocionado con bastante ahínco el regreso de Punk y prometen que hablará del Royal Rumble 2020:

What does @CMPunk have to say about the #RoyalRumble?

Find out TONIGHT on an all-new #WWEBackstage at 11p ET on @FS1. pic.twitter.com/ATY7BF6cfi

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 21, 2020