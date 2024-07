CM Punk, abierto a liderar una facción: «Nunca digas nunca»

Durante casi toda su carrera, CM Punk ha sido luchador de facciones. Bien como acólito o bien como cabecilla, en Gold Bond Mafia, Second City Saints, The Gathering o Straight Edge Society. Incluso bajo los focos de AEW, pues también podemos mencionar a CMFTR, su alianza con Dax Harwood y Cash Wheeler.

Pero irónicamente, tal vez la facción más célebre de su carrera fuese una de la que nunca formó parte de manera formal: The Shield. Según se ha reportado multitud de veces, WWE y Punk concibieron este trío como secundarios del chicagüense, pero dada la popularidad inmediata de Roman Reigns, Jon Moxley y Seth Rollins, estos acabaron alejándose de él y caminando en solitario. Y diríamos que no fue mala decisión.

► CM Punk no descarta nada

Ahora, bajo su nueva etapa dentro de WWE, y aunque sólo ha disputado combate televisado y los fans apenas han disfrutado todavía del veterano, tal vez no tardemos en ver a CM Punk otra vez como parte de una facción. Y con su estatus de gran estrella, suponemos que ejercería de líder.

Una potencial estampa sobre la que Ringside Colectibles quiso preguntar a Punk, durante la San Diego Comic-Con. Y el «Best in the World», lejos de descartarlo, tiró del célebre (y manido) eslogan de WWE: Never Say Never.

«No voy a decir que no, porque uno nunca dice nunca. No lo veo en un futuro cercano, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Eso es algo ‘cool’ ahora mismo en cuanto al estado de la compañía ahora mismo. Creativamente hablando, creo que este es el vestidor más productivo y creativo en el que he estado. Las ideas no son ignoradas ni tumbadas, y la gente está ansiosa por compartir ideas. «Así que algún día alguien podría tener una brillante idea que yo ignore y no sepa verla, y me mostraría receptivo a cualquier idea mientras sea buena».