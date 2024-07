En el reciente Money in the Bank 2024 que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, John Cena anunció su retiro de la lucha libre profesional, el cual se hará a finales del próximo año. El anuncio ha creado un gran entusiasmo en torno a quiénes serán sus oponentes en su gira de despedida, teniendo en cuenta que Cena reveló que planea estar presente cuando RAW pase a Netflix, así como en los eventos Royal Rumble, Elimination Chamber y WrestleMania 41, que serán sus últimos eventos de ese tipo.

► CM Punk y John Cena, ¿De rivales a aliados?

En el panel de la Comic-Con 2024 de la WWE en San Diego, CM Punk habló sobre el retiro de John Cena y sugirió la posibilidad de formar equipo con él antes de que Cena se retire. «The Best in the World» señaló que, si bien muchos fanáticos están ansiosos por ver un combate entre ellos, él cree que una asociación entre ambos podría ser una idea interesante. También mencionó que si tuviera que formar equipo con alguien para enfrentarse a oponentes, probablemente sería Larry, enfatizando la emoción potencial de formar equipo con el 16 veces campeón mundial.

«Si tuviera que formar equipo con alguien, probablemente sería Larry. Todos me preguntan porque John Cena ha anunciado su retiro que, ya sabes, obviamente quieren vernos luchar entre nosotros. Creo que hay algo en que él y yo hagamos equipo. Creo que puede ser bastante interesante».

Anteriormente informábamos que la WWE ya está considerando oponentes para John Cena, pero no hay nada confirmado hasta el momento. CM Punk luce como una opción interesante, considerando la rivalidad que ambos tuvieron hace más de una década, pero también es válido la opción en que ambos hagan equipo.

De momento, se conoce que John Cena tendrá una gira completa con múltiples fechas en el 2025, con apariciones que van desde enero hasta diciembre.