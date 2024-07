CM Punk: «Me encantaría besarme con AJ Lee en televisión, nuevamente»

Desde que regresó CM Punk a WWE, una de las expectativas de la afición es el regreso de AJ Lee.

Lo cual se ha intensificado con forme Punk la ha mencionado en sus segmentos charlados o la aparición de su manilla donde está el nombre de ella y de su perro, Larry.

La cual porta Drew McIntyre y usa para mofarse de Punk.

Esto es lo más reciente que ha confirmado Punk del tema.

Durante una entrevista reciente con «Ringside Collectibles» en la Comic-Con de San Diego 2024, Punk fue preguntado por el regreso de Lee.

Esto fue lo que dijo.

“Soy la persona equivocada para hacer esas preguntas. Sé que se habla mucho de eso por ahí, pero ciertamente no la estoy presionando para que haga algo. Creo que ella sabe que hay opciones. Creo que ve lo feliz que soy y cómo las cosas son diferentes. Pero si se presentara la situación adecuada, tendría que ser una discusión entre ella y ciertas personas. No necesariamente quiero estar en medio de eso solo porque podría volverse algo raro. Egoístamente, sí, me encantaría besarme con mi esposa en televisión nuevamente”.