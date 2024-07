Finn Balor quiere enfrentarse a Logan Paul

Finn Balor, ya tiene una amplia carrera en la WWE, y ha compartido el ring con personalidades como Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins, AJ Styles y John Cena. Recientemente renovó su relación contractual con la compañía y cuenta con la esperanza de llevar a cabo un potencial de nuevos combates contra el talento emergente de la WWE.

► Logan Paul, un oponente de ensueño para Finn Balor

Finn Balor ya ha puesto la mira en un nuevo oponente: Logan Paul. El «Maverick», actualmente ostenta el Campeonato de los Estados Unidos, y evidentemente representa un nuevo desafío para el primer Campeón Universal, ya que evidentemente no han coincidido en el ring. Durante una entrevista reciente con IGN, Bálor mencionó que la estrella de las redes sociales es un oponente de ensueño.

«Tengo mucha curiosidad por entrar allí y ponerme a prueba contra todos y alguien con quien no he estado allí es Logan Paul. Tendré mucha curiosidad por ver de qué se trata. Me gusta el bombo publicitario. Respeto lo que ha hecho hasta ahora y me gustaría ponerlo a prueba en el ring».

Finn Balor y Logan Paul actualmente están en marcas separadas, pero igual eventualmente podrían coincidir en algún combate, aunque no sea en el corto plazo. Por ahora, el ex Campeón NXT tendrá que enfocarse en su rol dentro de The Judgment Day, así como el de Campeón Mundial de Parejas, mientras que el «Maverick» tendrá que vérselas ante LA Knight en SummerSlam, donde también defenderá su Campeonato de los Estados Unidos.