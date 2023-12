CJ Perry fue sometida a cirugía de emergencia

La reconocida luchadora y actualmente mánager de Andrade el Ídolo en AEW, CJ Perry, también conocida como Lana durante su paso por WWE, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia en la noche del lunes 18 de diciembre.

Así lo informó CJ Perry, de 38 años de edad, a través de su cuenta oficial de X, en donde publicó el siguiente mensaje:

I have been in the ER and hospital for over 50 hours. The infection has gotten worse and I’m going into surgery tonight. Please keep me in your thoughts and prayers. I love you all ❤️ pic.twitter.com/P5JdwfQqu2

