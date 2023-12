R-Truth: «Ahora soy parte del Judgment Day»

Durante el episodio más reciente de WWE RAW, R-Truth venció a JD McDonagh en un combate en el que el perdedor saldría del Judgment Day. ¿Quiere decir esto que «sigue dentro» de la facción? En todo momento, Damian Priest, Finn Bálor y Dominik Mysterio se tomaron esto a broma, Rhea Ripley no tanto. Pero, ¿eso es posible? Tendremos que esperar para descubrirlo.

Nice to see @RonKillings honoring his childhood hero @JohnCena ! #WWERaw pic.twitter.com/1zJMEzXQSX

De momento, R-Truth cree que sí, según explica en Raw Talk:

«Estoy dentro, definitivamente estoy dentro. No sé quién lo va a echar porque hay muchas cosas que hacer alrededor de la casa club. La nueva televisión que conseguí necesita cable, necesitamos nuevas cerraduras en las puertas. Judgment Day y yo tenemos una larga historia juntos, son mis compañeros, mis amigos, mis camaradas, mis compadres, mis amigos, mis socios. Nos mantenemos unidos como mano y guante. Así que no sé si lo vamos a echar completamente, pero vamos a trabajar en eso», dijo Truth.

Cuando le preguntaron sobre una posible ceremonia de inducción, R-Truth respondió: «Sí, vamos a hacer todo eso. Estaban hablando de conseguir un pastel. Pastel, algún tipo de chamarra de Judgment Day, etcétera, etcétera. Vamos a hacer algo».

R-Truth is in The Judgment Day now, right? RIGHT?!#RAWTalk

▶️ @peacock pic.twitter.com/iU8qHWTySg

— WWE (@WWE) December 19, 2023