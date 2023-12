Mientras está de viaje con Liv Morgan, CJ Perry comparte un diagnóstico que le hicieron este verano con la intención de crear conciencia sobre la salud mental. Lo explica todo en una reciente publicación en redes sociales en la que señala que la Superestrella de WWE es quien graba el video. En otras las vemos juntas, lo cual es bastante habitual pues tienen una gran relación de amigas desde hace tiempo.

► CJ Perry busca crear conciencia

«Este verano pasado, me diagnosticaron un trastorno de ansiedad severa y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Además, desde la adolescencia, he sido diagnosticada con TDAH y diversas dificultades de aprendizaje, como la dislexia. Situaciones ambientales y otras cuestiones pueden desencadenar respuestas intensas en mí. Hay muchas noches en las que me despierto con ataques de pánico.

«Comparto esto no para buscar compasión, sino para crear conciencia sobre la salud mental y normalizar las conversaciones al respecto. Hasta el año 2020, ni siquiera era consciente de mis problemas de salud mental. Durante toda mi vida, pensé que mi ansiedad era algo normal, interpretándola como un esfuerzo constante, planificación y sabiduría. Del mismo modo, mi TOC lo veía como una perseverancia constante, sin darme cuenta de que eran trastornos genuinos.

«Es un proceso en constante evolución; hay días en los que la tristeza y la ansiedad me impiden levantarme de la cama. Aunque mucha gente me percibe como segura de mí misma porque comparto fotos en bikini o soy expresiva, en realidad, hablar mucho es una manifestación de mi ansiedad en su modo más maníaco. Es importante comprender que los trastornos de ansiedad, la depresión y el TOC pueden presentarse de manera única en cada persona«.