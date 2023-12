Cinco luchas anunciadas para el próximo WWE NXT

Apenas queda atrás el nuevo episodio de NXT, en el que se vieron momentos como la lesión de Ilja Dragunov luchando contra Ridge Holland, la victoria de Dragon Lee sobre Joe Coffey y Charlie Dempsey para retener el Campeonato Norteamericano, o la paliza de Tiffany Stratton a Fallon Henley después de que esta la derrotara. Y cuando aún nos estamos recuperando de todo ello, tenemos que pensar en lo que sucederá la semana que viene en el territorio de desarrollo de la WWE.

La razón es que se han anunciado un total de cinco combates que se verán en el programa. En uno de ellos, Dijak y Eddy Thorpe recuperarán el concepto NXT Underground para intentar acabar el uno con el otro dentro de la rivalidad que mantienen de un tiempo a esta parte:

Been seeing my name floating around lately on a bunch of 2023 MOTY ranking lists.

All I’m gonna say is there’s one more NXT TV next week… pic.twitter.com/bEZQbJUpKG

— DIJAK (@DijakWWE) December 20, 2023