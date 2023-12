Las Superestrellas de NXT Blair Davenport y Riley Osborne anuncian que se han comprometido para casarse en una reciente publicación en redes sociales. La luchadora lo confirma con la imagen que vemos a continuación y el texto: «He dicho ‘sí'».

Hasta ahora, no se sabía nada sobre su relación, como es costumbre entre luchadores. Rara vez sale a la luz un amorío en WWE hasta que sus protagonistas lo dan a conocer, como el de Ricochet con Samantha Irvin o el de Bron Breakker y Cora Jade.

Desde SÚPER LUCHAS felicitamos a la pareja y les deseamos lo mejor.

Blair Davenport se encuentra en su mejor momento como Superestrella de NXT después de haber ganado el combate Iron Survivor Challenge de Deadline para posicionarse como retadora al Campeonato Femenil, por el cual luchará el 2 de enero en el especial New Year’s Evil.

La exBea Priestley lleva un buen tiempo contruyéndose en el territorio de desarrollo y poco a poco no ha dejado de crecer. Ahora mismo, es tanto una de las mujeres más importantes como también una de las heels. No sería una locura que ganara el título de manos de Lyra Valkyria.

Mientras, Riley Osborne está dando sus primeros pasos en la televisión de NXT dentro del torneo Breakout. De momento, venció a Keanu Carver en la primera ronda y en la siguiente enfrentará a Lexis King. Ganar la competencia será una magnífica manera de adentrarse en la marca amarilla.

En realidad, el luchador comenzó en WWE en 2020 a través de NXT UK bajo el nombre de Josh Morrell. Al mismo tiempo, seguía luchando en otras compañías, como Target Wrestling. No fue hasta este año cuando dio una vuelta a su carrera para seguir adelante e intentar triunfar como Superestrella.

Riley Osborne and @KeanuCarverWWE battle it out in a first round matchup in the #WWENXT Men's Breakout Tournament. #NXTBreakout pic.twitter.com/YriDQj228r

— WWE NXT (@WWENXT) December 14, 2023