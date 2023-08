Hacia dónde se dirigirá la historia que protagonizan MJF y Adam Cole quiere AEW sea uno de los intríngulis de All In. Varios actos nos han hecho ver a un MJF «babyface» —al menos en su relación con Cole—, y en teoría, presenciaremos un duelo titular entre amigos. Pero el último añadido al cartel de All In podría propiciar una «ruptura» dramática.

Este pasado miércoles, Cole propuso a MJF hacer dupla la misma noche de la gran cita británica y conquistar así el Campeonato Mundial de Parejas ROH que portan Aussie Open; reto que los australianos aceptaron de buena gana el viernes en Rampage.

Y ahí, dependiendo de cómo transcurra el encuentro, seguramente veamos repercusiones sobre el MJF vs. Adam Cole. Una narrativa interna desde luego no apta para quienes no sean muy fans de ambos talentos.

Este choque de duplas ocupará la «Zero Hour» de All In, lógicamente en pos de ofrecer el mayor descanso posible a MJF y Cole.

► MJF y Adam Cole, por partida doble

Ya cuenta el menú luchístico de AEW All In con cinco luchas, cita que discurrirá el domingo 27 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).

[ZERO HOUR]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: Aussie Open (c) vs. MJF y Adam Cole

MJF & Adam Cole vs. Aussie Open for the ROH World Tag Team Titles!

Is this really happening?!



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @AdamColePro pic.twitter.com/guo7Fm0sk8 — All Elite Wrestling (@AEW) August 10, 2023