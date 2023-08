Segunda lucha establecida para AEW All Out 2023

Como comenté minutos atrás, ayer, el cierre de AEW Collision acabó por confirmarnos que CM Punk y Samoa Joe se verán las caras en All In dentro de dos semanas, luego del oportuno ataque del Campeón Mundial Televisivo ROH al autoproclamado verdadero máximo monarca de la casa Élite.

Pero, lógicamente opacado por la gran cita británica, siete días después tendrá lugar All Out, nueva entrega del tradicional PPV. Y AEW quiso darle un poco de promoción al show del mes que viene, haciendo oficiosa una segunda lucha para su cartel: Miro vs. Powerhouse Hobbs.

En mitad del ring, Hobbs dijo necesitar redención por sus recientes derrotas, y lanzó reto al «redentor» en persona, Miro. Este lo encaró, pero seguidamente, Aaron Solo y Nick Comoroto intentaron aprovecharse de la desventaja, sin mucho éxito. No obstante, en última instancia, Hobbs conectó un Spinebuster marca de la casa que hizo que Miro quedara grogui.

Hobbs y Miro nunca se han enfrentado, y para el búlgaro, este sería su cuarto combate del 2023; año donde por ahora permanece imbatido.

► Tres semanas hasta All Out

Desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU), el próximo 3 de septiembre AEW presentará All Out, evento que sólo cuenta de momento con una lucha oficializada.